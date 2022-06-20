Санкт-Петербург, , 04:48 — REGNUM Следующий сезона гриппа может оказаться активнее, чем был в прошлом году. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова РИА Новости.

Грипп Med-instrukcia.ru

Попова отметила, что в последние два года наблюдалось снижение активности гриппа. Она предположила, что эта тенденция может измениться в следующем сезоне.

«Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — заявила глава Роспотребнадзора.

В апреле 2022 года в Роспотребнадзоре заявили о стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. В ведомстве предположили, что новый рост заболеваемости может прийтись на осень текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с COVID-19 относительно стабильной