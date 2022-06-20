Калининград, 20 июня, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Если у России будут хоть малейшие сомнения в том, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то наша страна применит ядерное оружие, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Говоря на портале «Украина. ру» о вероятности обострения вооруженного конфликта на Балтике, он отметил, что она небольшая, но существует.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

По его мнению, обострять ситуацию попытается Польша, но желание Североатлантического альянса вступать в боевые действия с российскими военными будет ослабевать ввиду эффективности военной спецоперации на Украине.

Напомним, российская спецоперация на Украине продолжается уже почти четыре месяца. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 19 июня заявил о том, что начиная блокаду Калининграда, Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС.

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