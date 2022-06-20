Северодонецк, ЛНР, 20 июня, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Пленённые боевики из состава батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали давать показания против сослуживцев, блокирующих завод «Азот» в Северодонецке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Северодонецк

Речь идет об айдаровцах, сдавшихся в плен в Метёлкине.

Информацию о том, что переговоры по сдаче в плен украинских подразделений на территории завода блокируют иностранные наемники, широко обсуждают в интернете.

«А говорили сами эти наемники, что их не ценят и бросают на самые страшные участки фронта. А тут они ещё и заправляют? Как их поймают, тоже будут говорить, что все они инструкторы», — рассуждает Ольга.

«Кажется, эти иностранные наёмники забыли простую истину: когда братья дерутся, нечего там свой нос совать, коли ни ухом, ни рылом…», — считает Виктор Первушин.

«Наёмников расстреливать. В плен больше не брать», — предлагает Борис.

«Взятые по одним показаниям начнут давать против следующих», — отметил П.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 июня, факт сдачи членов украинского националистического батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе со своими офицерами в ходе освобождения села Метёлкино под Северодонецком подтвердил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем телеграм-канале.

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