Москва, , 04:20 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в мире впервые с конца мая. Об этом 20 июня сообщает ТАСС, ориентируясь на собственные подсчёты.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней превысило 3,4 млн, это на 300 тыс. больше, чем неделей раньше. Показатели заболеваемости выросли в полтора раза в Мексике и Колумбии, а в Европе начался резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. В частности, во Франции за сутки было выявлено более 50 тыс. случаев заражения, такого не наблюдалось с конца апреля. В Германии выявляют более 80 тыс. заразившихся за сутки, что на 25% больше, чем неделю назад, а в Италии заболеваемость выросла вдвое.

При этом отмечается снижение смертности. За последнюю неделю из-за осложнений, связанных с заболеванием COVID-19 скончались 8,7 тыс. человек, это на 900 человек меньше, чем за предыдущую неделю. С весны 2020 года это самый низкий показатель по летальности от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалист-биофизик Нелли Соседова назвала срок возможного появления в России нового штамма коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Биофизик спрогнозировала сроки появления нового штамма коронавируса