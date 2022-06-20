Москва, , 04:06 — REGNUM Запад не введет войска на Украину из опасений применения тактического ядерного оружия, сообщил вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный эксперт Константин Сивков, слова которого цитирует sm. news.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам военного эксперта, западные страны боятся и осознают, что последствия для группировки, воюющей на территории Украины, будут тяжелыми.

Если на территории Украины появятся регулярные части НАТО и произойдет столкновение с российскими войсками, удары будут наноситься по центру принятия решений на территории США.

Напомним, о том, что НАТО Россию не только ненавидит, но и боится, отмечал обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. По его словам, «все наши действия: политические, экономические, военные, другие, которые заставляют США и их союзников проявляться, — это на пользу».

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