Берлин, , 03:56 — REGNUM Армия Украины будет противостоять России и «воевать лопатами» в случае, если поставки вооружения Киеву странами Запада прекратятся. Такое заявление сделал 19 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире германского телеканала ARD.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

Кулеба пояснил, что если у его страны закончится оружие и новых поставок от стран Запада не будет, то Украина всё равно продолжит противостоять России и защищаться, воюя лопатами. Таким образом Кулеба пытался объяснить, что западным странам желательно отправить оружие Киеву как можно раньше. По словам Кулебы, если оружие пришлют позже, то Украина будет благодарна, но тогда «многое будет проиграно» и будет много жертв.

Глава МИД Украины указал, что у России вооружения намного больше, поэтому Киеву сложно противостоять Москве с таким дисбалансом. Кулеба подчеркнул, что на Западе не должны верить в то, что Киев пойдёт на уступки без поставок вооружения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Украины Кулеба назвал «немыслимым» предложение ряда официальных лиц из стран Африки, Азии и арабских государств киевскому режиму «перестать оказывать сопротивление».

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