Москва, , 03:53 — REGNUM Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 может появиться в России осенью 2022 года, заявила врач-биофизик Нелли Соседова в интервью радио Sputnik.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Врач напомнила об очередной вспышке коронавирусной инфекции в Китае. Она предположила, что новый штамм коронавируса может возникнуть именно в КНР или в другой стране этого региона.

«До нас он дойдет в сентябре–октябре вместе с другими респираторными инфекциями. В связи с этим мы ожидаем осенью подъема заболеваемости COVID-19 в России», — спрогнозировала Соседова.

Биофизик добавила, что сейчас невозможно точно предсказать активность следующей волны заболеваемости COVID-19.