Белгород, , 04:47 — REGNUM Арбитраж Белгородской области удовлетворил банкротный иск к производителю консервов — ООО «Завод овощных консервов» и ввёл наблюдение как первый этап процедуры несостоятельности до 8 ноября 2022 года. Заседание с отчётом управляющего проведут 8 ноября, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Временным управляющим назначили Анастасию Билык. В реестр кредиторов также включили претензии истца — ООО «ТД «Оскар» на сумму более 651 тыс. рублей.

Напомним, дело слушалось с марта 2022 года.