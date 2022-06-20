Берлин, 20 июня, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Берлин наводнен слухами о тайных переговорах с Россией по украинскому вопросу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью эксперта Института Хадсона в Вашингтоне Питера Рафа для журнала Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По мнению аналитика, «Германия предпочла бы разочаровать Украину, нежели унизить Россию — что бы это ни значило».

Питер Раф не исключает, что канцлер Германии Олаф Шольц может разделять позицию французского президента Эммануэля Макрона, который предложил Украине отказаться от части территории. Об этом можно судить по незначительному объему военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву, и отказу от предложенного ранее дополнительного введения войск в Литву, в рамках стратегии НАТО по сдерживанию России в Прибалтике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц намерен посетить Киев в ближайшее время.

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