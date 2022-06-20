Бамако, , 03:14 — REGNUM Как минимум 20 мирных жителей погибли в результате нападения террористов в Мали. Об этом 19 июня сообщает Agence France-Presse (AFP).

Житель Мали Bradley Watson

Представитель полиции на условиях сохранения анонимности сообщил агентству о нападении боевиков на несколько поселений в коммуне Аншавадж, расположенной к северу от города Гао. Террористы убили как минимум 20 мирных жителей.

Местный чиновник сообщил, что жертвами террористов стали 24 мирных жителя.

Официальная информация от пресс-службы армии Мали на данный момент не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели миротворца ООН недалеко от города Кидаль в Мали.

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