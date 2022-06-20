Рим, 20 июня, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Американский режиссёр и сценарист Пол Хаггис заявил о своей невиновности после задержания в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на адвоката режиссёра.

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Хаггис опроверг предъявленные обвинения. Режиссёр выразил надежду, что ситуация прояснится в ближайшее время.

Американский режиссёр арестован 19 июня в итальянском городе Остуни, где он принимал участие в местном фестивале. Хаггис задержан по обвинению в изнасиловании, выдвинутом гражданкой Великобритании.

Пол Хаггис известен как автор сценариев, кинопродюсер и кинорежиссёр. Он удостоен премии «Оскар» за сценарии к фильмам «Малышка на миллион» и «Столкновение».