Пекин, , 03:07 — REGNUM США никогда не подтолкнут Китай и Тайвань к войне, так как им этого не надо, считает китаевед Владимир Малявин. Подробности многосторонних отношений России и КНР с Тайванем, сообщает sm. news со ссылкой на интервью порталу «Украина. ру».

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Владимира Малявина, «Тайвань не Украина»: у этого государственного образования прекрасные отношения с КНР, рушить которые Америка не захочет.

«Более того, Тайвань помогает Поднебесной развиваться», — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по мнению Малявина, риторика руководства КНР определена политикой.

«Китайцы скрывают, что происходит на самом деле: глава Китая Си Цзиньпин просто не может проявить слабость, поэтому жестко высказывается по поводу недопустимости независимости для Тайваня», — считает Малявин.

По его словам, ни одна из сторон не нуждается в независимости.

Что касается российско-китайских отношений, то они, по мнению китаеведа, находятся на высоком дружественном уровне. А юридически не оформлены потому, на Востоке это не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы готовятся начать рассмотрение законопроекта о предоставлении военной помощи Тайваню.

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