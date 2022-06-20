Москва, , 03:14 — REGNUM Арбитраж Москвы 12 июля 2022 года начнет рассмотрение финансового иска к «дочке» датского производителя оборудования — ООО «Грундфос», с которой требуют взыскать убытки. При этом убытки истец посчитал вплоть до 2032 года, передаёт ИА REGNUM.

Суд Pixabay.com

Иск от импортера оборудования из Санкт-Петербурга — ООО «Инженерный центр «Астив» поступил в суд 7 июня 2022 года, а 10 июня дело приняла судья Хорлина. В споре речь идёт «о взыскании убытков в виде не полученного дохода за период с 01.01.2022 г. по 01.01.2032 г. в размере 2 023 226 088 рублей». Вероятно, претензии связаны с заявлением датской компании, сделанном в марте 2022 года. Тогда она временно приостановила поставки оборудования в Россию.

Ответчиком в деле выступает ООО «Грундфос», которое работает в России с февраля 1998 года. Владелец — компания «Грундфос ГМБХ» (Германия). Директор — Инна Маренкова. Выручка актива за 2021 года составила 13,6 млрд рублей, чистая прибыль — 1,1 млрд рублей. На сайте компании сведений о продолжении деятельности в России нет.