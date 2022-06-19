Южно-Сахалинск, 20 июня, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировали сейсмологи у побережья Курильских островов в Тихом океане. Об этом 20 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).

Джеймс Тиссо. Землетрясение. 1886-1894

Подземные толчки были зафиксированы в 23:26 мск в акватории Тихого океана у побережья островов Курильской гряды. Эпицентр землетрясения находился в 85 км на юг от населённого пункта Курильск (проживает около 1700 человек) на острове Итуруп.

Очаг землетрясения располагался на глубине 105 км. По данным ГУ МЧС Сахалинской области, подземные толчки магнитудой 3,0 ощутили жители села Малокурильское на острове Шикотан. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке зданий в Петропавловске-Камчатском после землетрясения магнитудой 5,0 с эпицентром в Авачинском заливе.