Казань, , 02:43 — REGNUM Арбитраж Татарии в рамках банкротного дела бывшего министра финансов региона, экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина рассмотрит претензии к должнику почти на 420 млн рублей. Заявителем в споре выступает конкурсный управляющий лопнувшего ТФБ. Слушания назначены на 5 июля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Татфондбанк ProKazan

Ранее «Татфондбанку» было отказано во включении в реестр кредиторов Мусина претензий на 419 926 446,81 рубля, но решение было отменено и направлено на повторное рассмотрение первой инстанцией. Третьим лицом в этот спор приглашен конкурсный управляющий тульского ООО «АКР» Швец. Детали пока не сообщались.

Напомним, в начале июня 2022 года ранее осужденному Мусину добавили эпизодов. В отношении него возбудили новое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, связанное с выдачей кредитов десяткам граждан и юрлиц, за счет которых были выведены ликвидные залоговые активы. Ущерб по делу оценили почти на 27 млрд рублей.

Осенью 2021 года Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии строгого режима по другому делу. А «Татфондбанк», которым он руководил, с 2017 года остался без лицензии и является банкротом. Бывшие клиенты до сих пор пытаются вернуть свои средства.