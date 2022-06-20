Москва, , 02:37 — REGNUM Москва, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа возглавили рейтинг субъектов РФ, составленный на основе средних доходов населения в первой половине 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного 20 июня РИА Новости.

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Для составления рейтинга эксперты использовали отношение медианных среднедушевых доходов жителей субъектов за месяц к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Такой подход позволили учесть не только доходы, но и разницу в ценах на товары и услуги в регионах России.

Первое место итогового рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем отношения доходов к фиксированному набору 3,1. В пятёрку субъектов с самыми высокими доходами также вошли Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

В тройку беднейших регионов вошли Тува, Ингушетия и Республика Алтай. Отношение доходов к единому фиксированному набору товаров и услуг в этих регионах оказалось менее единицы.