Николаевка, 20 июня 2022, 02:31 — REGNUM Разведка ЮВО ликвидировала элитный спецназ ГУР Украины, захватив в плен командира отделения. О столкновении в Донбассе под Николаевкой известил портал «Русская весна».

Донбасс
Донбасс
Иван Шилов, ИА REGNUM

На опубликованных видеокадрах видно, как командир группы спецназа Главного управления разведки Украины отвечает на вопросы российских военных, информируя о том, что остальные бойцы были убиты или ранены, а некоторым удалось сбежать.

Также известно, что спецназ обучали канадские инструкторы.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, на территории населённого пункта Врубовка Луганской Народной Республики группа украинских военнослужащих сдалась в плен бойцам чеченских подразделений.

Читайте также: Кадыров: в посёлке Врубовка сдалась в плен группа бойцов ВСУ