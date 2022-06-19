ДНР, 20 июня, 2022, 02:31 — ИА Регнум. Разведка ЮВО ликвидировала элитный спецназ ГУР Украины, захватив в плен командира отделения. О столкновении в Донбассе под Николаевкой известил портал «Русская весна».

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

На опубликованных видеокадрах видно, как командир группы спецназа Главного управления разведки Украины отвечает на вопросы российских военных, информируя о том, что остальные бойцы были убиты или ранены, а некоторым удалось сбежать.

Также известно, что спецназ обучали канадские инструкторы.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем на территории населённого пункта Врубовка Луганской Народной Республики группа украинских военнослужащих сдалась в плен бойцам чеченских подразделений.

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