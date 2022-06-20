Макеевка, ДНР, , 02:11 — REGNUM Горняцкий район Макеевки в Донецкой Народной Республике снова обстреляли украинские боевики, применив БМ-27 «Ураган». Об этом 20 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел населённого пункта Макеевка был зарегистрирован 19 июня в 22:40 мск. Киевские боевики выпустили две ракеты из БМ-27 «Ураган» по направлению н. п. Авдеевка — н. п. Макеевка.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели мирного жителя при обстреле украинскими боевиками населённого пункта Макеевка в ДНР. Ещё две женщины получили ранения.

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