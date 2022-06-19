Киев, 20 июня, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации на Украине начали использовать высокоточные авиационные ракеты «305» с отклонением от линии прицеливания не более двух метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

U.S. Navy Пуск ракеты

Эта новейшая дальнобойная управляемая ракета с комбинированной системой наведения уже прошла испытания в Сирии, а теперь применяется для уничтожения важных объектов украинских военных, например складов с боеприпасами и ГСМ.

Ракеты запускают с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по данным бортовой инерциальной навигационной системы. На финальном участке траектории у ракеты включается головка самонаведения. Дальность полета ракеты составляет 14,5 километра, ее стартовый вес — 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что российские ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ могут получить в состав вооружения управляемую многоцелевую ракету «Изделие 305Э», в ноябре 2021 года сообщил замдиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов. По его словам, это позволит усилить их возможности по поражению всех типов целей.

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