Богота, , 02:04 — REGNUM Уходящий с поста президента Колумбии Иван Дуке поздравил с победой на выборах главы государства сенатора Густаво Петро. Об этом Дуке сообщил 20 июня в социальной сети Twitter.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я позвонил Густаво Петро, чтобы поздравить его как избранного президента Колумбии. Мы договорились о встрече в ближайшие дни для гармоничной и прозрачной процедуры передачи полномочий», — написал Дуке.

Второй тур президентских выборов в Колумбии прошёл 19 июня 2022 года. На пост главы государства претендуют представляющий левую коалицию «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро и предприниматель Родольфо Эрнандес, являющийся лидером «Лиги антикоррупционных правителей».

Ранее в Колумбии объявили предварительные результаты выборов. По итогам обработки более 79% бюллетеней победу одержал Густаво Петро.

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