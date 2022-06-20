Москва, 20 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Музейном городе ВДНХ для посетителей открыто уже более 20 выставочных площадок. Об этом 20 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

По её словам, центральная аллея ВДНХ постепенно превращается в крупнейший музейно-выставочный кластер страны. На этой территории в общей сложности расположено 22 площадки, среди которых центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», исторический парк «Россия — моя история», павильон «Макет Москвы» и другие. При этом у гостей ВДНХ есть возможность не только увидеть интересные экспонаты, но и посетить обучающие занятия, послушать лекции.

«ВДНХ объединяет разнообразные площадки, где можно узнать об истории, искусстве, культуре, космосе. Современные технологии делают их интересными для самого широкого круга гостей. Выставочный комплекс постоянно совершенствуется и открывает новые проекты. Совсем недавно здесь появились музей «Биотех» и постоянная экспозиция Музея Тимирязева», — сказала Сергунина.