Киев, 20 июня 2022, 01:49 — REGNUM СМИ известили об уничтожении очередного боевика — командира националистического подразделения «Карпатская сечь» Олега Куцина. По данным ANNA News, уничтоженный главарь украинских боевиков воевал на Донбассе с 2014 года. Уничтожен был на Изюмском направлении, в результате прямого попадания во время совещания.
Это событие активно обсуждают в социальных сетях.
«Слава российским артиллеристам!» — восклицает Андрей Съедин.
«Бесславная смерть. Да и жизнь тоже», — считает Борис.
«Ещё один сгорел на работе», — заметит Виктор.
«Попал по Калибр», — пишет Стас Быстров.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года, во время боя вблизи города Изюм Харьковской области, был убит воевавший в составе националистического подразделения «Карпатская сечь» Виталий Орбеладзе, имевший позывной «Грузин». Всего в «сечи» ликвидированы уже 10 нацистов.
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19 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении свыше 50 генералов и офицеров ВСУ. Удары высокоточными ракетами большой дальности морского базирования »Калибр» были нанесены по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
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