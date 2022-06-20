Киев, , 01:49 — REGNUM СМИ известили об уничтожении очередного боевика — командира националистического подразделения «Карпатская сечь» Олега Куцина. По данным ANNA News, уничтоженный главарь украинских боевиков воевал на Донбассе с 2014 года. Уничтожен был на Изюмском направлении, в результате прямого попадания во время совещания.

Это событие активно обсуждают в социальных сетях.

«Слава российским артиллеристам!» — восклицает Андрей Съедин.

«Бесславная смерть. Да и жизнь тоже», — считает Борис.

«Ещё один сгорел на работе», — заметит Виктор.

«Попал по Калибр», — пишет Стас Быстров.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года, во время боя вблизи города Изюм Харьковской области, был убит воевавший в составе националистического подразделения «Карпатская сечь» Виталий Орбеладзе, имевший позывной «Грузин». Всего в «сечи» ликвидированы уже 10 нацистов.

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19 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении свыше 50 генералов и офицеров ВСУ. Удары высокоточными ракетами большой дальности морского базирования »Калибр» были нанесены по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

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