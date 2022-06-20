Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Стоимость биткоина выросла примерно на 7,6% в ходе торгов 19 июня после резкого падения в предыдущие сутки. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире начала стремительно дешеветь в начале лета 2022 года. 18 июня стоимость биткоина падала до $17,6 тыс. что стало минимальным показателем за текущий год.

19 июня криптовалюта возобновила рост. Перед закрытием биржи стоимость биткоина достигла $20,4 тыс.

Эксперт National Alliance Securities Эндрю Бреннер объяснил рост биткоина тем, что в выходные криптовалюту начали скупать розничные инвесторы, решившие, что биткоин опустился до минимального уровня. При этом Бреннер подчеркнул, что курс биткоина и других цифровых валют остаётся чрезвычайно нестабильным.

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