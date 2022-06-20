Севилья, Испания, , 01:32 — REGNUM Испанская оппозиционная «Народная партия» (Partido Popular) получила 58 мест в парламенте Андалусии по итогам обработки 99% голосов избирателей. Об этом пишет испанское издание El País.

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Таким образом, глава правительства Андалусии Хуан Мануэль Морено получил возможность быть переизбранным на новый срок.

Второе место получила Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), которая ухудшила свои результаты с выборов 2018 года — с 33 до 30 мест.

Национал-консерваторы из «Голоса» (Vox) получили 14 мест — на два места больше, чем четыре года назад.

Партия «Граждане» (Ciudadanos) в этот раз не прошла в парламент. Коалиция «За Андалусию» (Por Andalucía) получила пять мест, а «Вперёд, Андалусия» (Adelante Andalucía) — два места.

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