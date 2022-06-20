Париж, , 01:24 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн возмутилась конфигурацией представителей Нацсобрания, сложившейся после парламентских выборов, сообщает ТАСС.

Для получения абсолютного большинства в парламенте необходимо было получить 289 из 577 мандатов, однако согласно предварительным прогнозам, депутаты от партий, входящих в президентский блок «Вместе!», могут претендовать лишь на 210-230 мест.

«Это неслыханно», — заявила Элизабет Борн. По её словам, такого не было никогда в истории Пятой республики.

В связи с этим правительство намерено заняться формированием «активного большинства» для проведения реформ. Договариваться с оппозицией в Национальном собрании правительство страны решило из опасений последствий, с которыми стране предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года премьер-министр Франции Элизабет Борн одержала победу на выборах в Национальное собрание страны.

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