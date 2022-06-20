Богота, , 01:15 — REGNUM Во втором туре президентских выборов в Колумбии после обработки 79% бюллетеней лидирует сенатор Густаво Петро после обработки 79%. Об этом свидетельствую данные Национального реестра актов гражданского состояния.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Первый тур президентских выборов в Колумбии состоялся 29 мая. Во второй тур вышел представляющий левую коалицию «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро. Его соперником стал предприниматель и политик Родольфо Эрнандес, являющийся лидером «Лиги антикоррупционных правителей».

Голосование во втором туре состоялось 19 июня. По данным Национального реестра актов гражданского состояния Колумбии, после обработки 79,63% бюллетеней в лидеры вышел Густаво Петро. За него проголосовали 51,07% избирателей.

Эрнандес набрал 46,68% голосов. Официально результаты выборов будут объявлены в течение нескольких дней.

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