Богота, 20 июня, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Во втором туре президентских выборов в Колумбии после обработки 79% бюллетеней лидирует сенатор Густаво Петро. Об этом свидетельствуют данные Национального реестра актов гражданского состояния.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

Первый тур президентских выборов в Колумбии состоялся 29 мая. Во второй тур вышел представляющий левую коалицию «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро. Его соперником стал предприниматель и политик Родольфо Эрнандес, являющийся лидером «Лиги антикоррупционных правителей».

Голосование во втором туре состоялось 19 июня. По данным Национального реестра актов гражданского состояния Колумбии, после обработки 79,63% бюллетеней в лидеры вышел Густаво Петро. За него проголосовали 51,07% избирателей.

Эрнандес набрал 46,68% голосов. Официально результаты выборов будут объявлены в течение нескольких дней.