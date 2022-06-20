Красногорск, , 01:07 — REGNUM Уголовное дело было заведено сотрудниками правоохранительных органов в отношении водителя автобуса, сбившего ребёнка и скрывшегося с места происшествия в Московской области. Об этом 19 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДТП

ДТП произошло вечером 19 июня в посёлке Развилка Ленинского района Московской области. По предварительным данным, водитель автобуса «Волга-ПАЗ» сбил десятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Ребёнок погиб от полученных травм.

Подозреваемый в преступлении водитель автобуса был задержан сотрудниками полиции.

«Следователем Следственного Управления УМВД России по Ленинскому городскому округу Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») в отношении мужчины 1981 года рождения», — уточнила Ирина Волк.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смертельном ДТП с участием грузового автомобиля, которое произошло на МКАД перед развязкой с Носовихинским шоссе.

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