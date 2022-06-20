Кишинёв, 20 июня 2022, 00:58 — REGNUM Полиция Молдавии отказалась пропустить на центральную площадь Кишинёва грузовик со сценой для российских артистов, передает РИА Новости.
Развлекательное мероприятие должно было состоятся после митинга оппозиционной партии «Шор» с участием порядка 40 тысяч человек.
Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер назвала «настоящим беспределом» срыв выступления Филиппа Киркорова и других артистов — Давы, Ивана Дмитриенко.
Формальной причиной для задержки грузовика с аппаратурой стала проверка техники на наличие подозрительных предметов. В итоге отведенное для концерта время вышло.
Произошедшее активно обсуждают в социальных сетах.
«Ну, теперь не жди хорошего. Поменяют всё правительство в Молдавии», — пишет Татьяна Смирнова.
«Филимон рванул в Молдавию деньгу малую срубить, а его опять прокатили. В России ему концерты тоже запретили, теперь рванёт в Прибалтику хвост распускать», — отозвался о Киркорове Михаил Тимченко.
«Сорокатысячный тысячный митинг для небольшой Молдавии — это серьезно. На следующий митинг выйдут уже 400 тысяч», — считает Светлана.
Митинги в Молдавии начались ещё в мае, когда страна столкнулась с беспредельным ростом цен. Ответственность за экономический кризис в стране оппозиция возложила на правительство и правящую партию «Действие и солидарность».
Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе в Молдавии притупит в действие закон, запрещающий новостные программы из России.
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