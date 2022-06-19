Кишинёв, 20 июня, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Полиция Молдавии отказалась пропустить на центральную площадь Кишинёва грузовик со сценой для российских артистов, передает РИА Новости.

Петровский Дмитрий Филипп Киркоров

Развлекательное мероприятие должно было состояться после митинга оппозиционной партии «Шор» с участием порядка 40 тысяч человек.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер назвала «настоящим беспределом» срыв выступления Филиппа Киркорова и других артистов — Давы, Ивана Дмитриенко.

Формальной причиной для задержки грузовика с аппаратурой стала проверка техники на наличие подозрительных предметов. В итоге отведенное для концерта время вышло.

Произошедшее активно обсуждают в социальных сетах.

«Ну, теперь не жди хорошего. Поменяют всё правительство в Молдавии», — пишет Татьяна Смирнова.

«Филимон рванул в Молдавию деньгу малую срубить, а его опять прокатили. В России ему концерты тоже запретили, теперь рванёт в Прибалтику хвост распускать», — отозвался о Киркорове Михаил Тимченко.

«Сорокатысячный митинг для небольшой Молдавии — это серьезно. На следующий митинг выйдут уже 400 тысяч», — считает Светлана.

Митинги в Молдавии начались ещё в мае, когда страна столкнулась с беспредельным ростом цен. Ответственность за экономический кризис в стране оппозиция возложила на правительство и правящую партию «Действие и солидарность».

Как сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе в Молдавии приступит в действие закон, запрещающий новостные программы из России.

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