Москва, , 00:45 — REGNUM Решение американской корпорации Microsoft заблокировать возможность загрузки операционной системы Windows жителями России с официального сайта компании чревато проблемами с другими программными продуктами. Об этом рассказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко 19 июня газете «Взгляд».

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Эксперт отметил, что проблемы с загрузкой Windows могут распространиться и на другие программные продукты Microsoft. В этом случае могут пострадать не только частные пользователи, но и корпоративные клиенты.

«И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что альтернативой Windows может стать свободно распространяемая операционная система Linux. Эксперт отметил, что новые версии, включая ALT Linux или Astra Linux, заметно удобнее, чем ранние сборки этой операционной системы.

18 июня пользователи сети интернет обнаружили, что жители России лишились возможности загрузки операционной системы Windows с официального сайта Microsoft. При попытке скачивания дистрибутива выдавалась ошибки «Возникла проблема с вашим запросом».

При этом система оставалась доступна для загрузки при использовании VPN-сервисов. В Microsoft никак не прокомментировали эту ситуацию.

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