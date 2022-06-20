Каир, , 00:34 — REGNUM Крушение во время тренировочного полёта потерпел истребитель египетских военно-воздушных сил. Об этом 19 июня сообщил пресс-секретарь ВС армии Египта, полковник Гариб Абдель Хафез.

Истребитель ВВС Египта U.S. Air Force

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта в зоне учений на одном из полигонов. Пилоту удалось катапультироваться, он выжил. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

Тип самолёта не указывается. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении истребителя ВС Египта в январе 2020 года, которое произошло во время учебного полёта. Пилоту воздушного судна выжить не удалось.

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