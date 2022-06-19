Каир, 20 июня, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Крушение во время тренировочного полёта потерпел истребитель египетских военно-воздушных сил. Об этом 19 июня сообщил пресс-секретарь ВВС Египта, полковник Гариб Абдель Хафез.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Египта

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта в зоне учений на одном из полигонов. Пилоту удалось катапультироваться, он выжил. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

Тип самолёта не указывается. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении истребителя ВВС Египта в январе 2020 года, которое произошло во время учебного полёта. Пилоту воздушного судна выжить не удалось.