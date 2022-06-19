Москва, 20 июня, 2022, 00:26 — ИА Регнум. В России сегодня, 20 июня, вступили в действие поправки к закону «Об исполнительном производстве», Гражданскому кодексу и ряду других документов, значительно меняющие работу Федеральной службы судебных приставов (ФССП): ФССП теперь сможет возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме — без участия пристава — с помощью специальной информационной системы. Как сообщает «Коммерсантъ», речь идет о федеральном законе №417, подготовленном Минюстом и принятом Госдумой в 2021 году в рамках «цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов».

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав

По мнению экспертов, он полностью исключит человеческий фактор, из-за которого на практике зачастую наблюдается волокита с вынесением постановлений, взысканием денежных средств.

К примеру, по состоянию на 1 июня 2022 года примерно треть исполнительных производств приставы ведут по материалам ГИБДД — (9,9 млн). По истечении 60 дней, которые отводятся гражданину на оплату штрафа, информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются данными об автовладельце. Затем последует автоматический запрос в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае отсутствия данных об оплате в течение трех дней будет открыто исполнительное производство.

Также у приставов появляется и возможность запрашивать у операторов связи номера телефонов должника.

В автоматическом режиме будет сниматься запрет на выезд за границу, наложенный на должника.

Помимо этого, ФССП не будет возбуждать дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор — паспорт, СНИЛС или ИНН. Это должно решить распространенную проблему, когда граждане прямо в аэропорту обнаруживают, что им запрещен выезд.

В конечном итоге новшество с идентификаторами и автоматическим обменом информацией должно ускорить процессы взыскания.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2022 года жители Каракулинского района Удмуртии пожаловались в прокуратуру, сообщив о неправомерном списании денежных средств с банковских карт.

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