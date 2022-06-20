Москва, , 00:18 — REGNUM Мессенджер Telegram запустил платную подписку, предоставляющую пользователям доступ к дополнительным функциям. 19 июня об этом сообщается в блоге компании.

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Подписка Telegram Premium увеличивает почти все ограничения в приложении вдвое. В частности, оформившие платную подписку пользователи, могут загружать файлы объёмом до 4 ГБ и скачивать файлы на максимальной скорости.

Также подписка даёт доступ к уникальным стикерам и другим дополнительным функциям. В компании подчеркнули, что уже существующие функции останутся бесплатными для всех пользователей.

«Вклад подписчиков позволит и дальше развивать и совершенствовать Telegram, чтобы он оставался бесплатным, независимым и ориентированным на пользователя», — говорится в блоге компании.

В Telegram рассказали, что число активных пользователей мессенджера превысило 700 млн человек в месяц. Благодаря этому в 2022 году Telegram впервые вошёл в пятёрку самых загружаемых приложений в мире.

Ранее стало известно, что месячная подписка Telegram Premium для устройств под управлением операционной системы iOS будет стоить 449 рублей в месяц.

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