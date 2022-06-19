Париж, 19 июня, 2022, 23:52 — ИА Регнум. По итогам выборов в Национальное собрание Франции большинство не получит ни одна из политических сил. Об этом 19 июня заявил глава левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люк Меланшон.

Sudouest.fr Жан-Люк Меланшон

Его коалиция набирает, согласно предварительным результатам, второе место после лидирующей коалиции действующего президента Эммануэля Макрона. На третьем месте оказалась партия Марин Ле Пен, которая может получить в нижней палате парламента рекордное число депутатов.

«Это, прежде всего, поражение тех людей, которые бесконечно давали всем уроки, называли себя преградой для крайне правых», — сказал Меланшон.