Монреаль, Канада, , 23:58 — REGNUM Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем гонки «Формулы-1» в рамках Гран-при в канадском Монреале. Об этом 19 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макс Ферстаппен Morio

Вторым финишировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третье место занял Льюис Хэмилтон из «Мерседес».

Из-за технических проблем гонку не смогли завершить три пилота. С дистанции сошли гонщик «Хаас» Мик Шумахер, пилот «Ред Булла» Серхио Перес. Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода врезался в барьер после пит-стопа и также сошёл с дистанции.

В личном зачёте продолжает лидировать победитель гонки Макс Ферстаппен (175 очков). Вторую строчку, несмотря на сход с дистанции, сохранил Серхио Перес (129 очков). На третьем месте расположился Шарль Леклер (126 очков).