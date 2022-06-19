Минск, 19 июня, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика заинтересована в налаживании торгово-экономических отношений с Белоруссией. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Он уточнил, что республика хотела бы развивать сотрудничество в сфере сельского хозяйства и поставок белорусской техники.

Пушилин в интервью «Беларусь 1» рассказал, что между странами уже есть контакты по линии бизнеса, ведутся взаимные поставки продукции. Однако у ДНР имеется заинтересованность в развитии отношений.