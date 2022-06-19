Владикавказ, 19 июня, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировано в торговом центре «Алые паруса» во Владикавказе. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Pixabay.com Пожар

В ведомстве рассказали, что в 22:33 по московскому времени пожар был локализован. В 22:38 ликвидировано открытое горение. Общая площадь пожара составила 400 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владикавказе в ТЦ «Алые паруса» возник пожар. Из здания эвакуировали 65 человек.