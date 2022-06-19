Никосия, 19 июня, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Европейский союз ведёт борьбу с помощью методов, подрывающих верховенство закона. Об этом заявила экс-министр юстиции Кипра Эмили Йолтис.

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«Мы не можем подрывать верховенство закона, которым так дорожат демократические страны. Мы не можем вводить санкции в отношении всех российских граждан, — цитирует слова бывшего министра CyprusMail. — Мы не можем конфисковать активы, в том числе государственные, так как это создаст опасный прецедент для мирового порядка».

Наибольшая критика досталась последнему, шестому пакету санкций, где предпринимателей и чиновников буквально вынуждают не выполнять обязательства перед Россией. Йолтис считает, что шестой пакет стал для ЕС признанием, что в борьбе против России «зашли слишком далеко».

Экс-министр также подвергла критике предложение передать Украине замороженные российские активы. По её словам, это будет иметь последствия для международного порядка.