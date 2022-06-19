Берлин, 19 июня, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Необходимо облегчить правила для вступления новых стран в Евросоюз. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц заявил агентству DPA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, Евросоюз должен «модернизировать свои структуры и процессы принятия решений». Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите 23−24 июня.

«Нужно предложить конкретные действия по вступлению в сообщество тем странам, которые стали кандидатами 20 лет назад. Иначе создаётся впечатление, что этот статус ни к чему не ведёт», — подчеркнул Шольц.

Канцлер призвал «в духе единства» принять решение о статусе для Украины и выразил надежду, что предстоящий саммит даст толчок странам, которые ждут вступления в Евросоюз.