Торонто, Канада, 19 июня, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В результате стрельбы в канадском городе Торонто один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом сообщает телеканал CTV.

Стрельба

Инцидент произошёл в ночь на 18 июня на одной из улиц в западной части Торонто. На место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили двух пострадавших, один из которых скончался.

Раненный госпитализирован. Он находится в тяжёлом состоянии.

Задержанных по факту стрельбы пока нет.