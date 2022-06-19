Дамаск, 19 июня, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Четыре сирийских военнослужащих погибли в результате обстрела в провинции Хама со стороны боевиков. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«В провинции Хама в результате танкового обстрела, произведенного террористами из района Халлуба по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Эль-Фататуат, ранены два, убиты четыре сирийских военнослужащих», — приводит слова Журавлёва РИА Новости.

Кроме того, получил ранение сирийский военнослужащий в результате снайперского обстрела в провинции Алеппо.