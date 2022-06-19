Пекин, 19 июня 2022, 22:49 — REGNUM США разжигают на пороге России украинский кризис, демонстрирует карикатура представителя МИД Китая Чжана Хэцина в социальной сети.
Хэцин опубликовал карикатуру, объясняющую актуальные события в мире. На изображении на пороге дома России, изображённой в виде медведя, горит контейнер с надписью «Украинский кризис». Из-за забора с канистрой в руках стоит США дядя Сэм. От него к контейнеру тянется зажжённый фитиль.
Карикатура подписана фразой «Разжигание вечного конфликта».
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