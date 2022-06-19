Пекин, 19 июня, 2022, 22:49 — ИА Регнум. США разжигают на пороге России украинский кризис, демонстрирует карикатура представителя МИД Китая Чжана Хэцина в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Хэцин опубликовал карикатуру, объясняющую актуальные события в мире. На изображении на пороге дома России, изображённой в виде медведя, горит контейнер с надписью «Украинский кризис». За забором с канистрой в руках стоят США — дядя Сэм. От него к контейнеру тянется зажжённый фитиль.

Карикатура подписана фразой «Разжигание вечного конфликта».

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