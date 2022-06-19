Грозный, , 22:49 — REGNUM Финальный этап зачистки в посёлке Метёлкино в Луганской Народной Республике (ЛНР) завершают подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР. Об этом 19 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Большинство украинских военных добровольно сложили оружие (в посёлке Метёлкино), а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте», — написал он.

Кадыров добавил, что для вооруженных сил Украины этот посёлок имел важное стратегическое значение.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен бойцам чеченских подразделений.