Грозный, 19 июня, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Финальный этап зачистки в посёлке Метёлкино в Луганской Народной Республике (ЛНР) завершают подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР. Об этом 19 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Большинство украинских военных добровольно сложили оружие (в посёлке Метёлкино), а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте», — написал он.

Кадыров добавил, что для вооруженных сил Украины этот посёлок имел важное стратегическое значение.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен бойцам чеченских подразделений.