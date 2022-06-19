Туапсе, Краснодарский край, , 22:53 — REGNUM Водолазы обнаружили отверстия в борту сухогруза под флагом Камеруна, запросившего проведение аварийно-спасательных работ у Туапсе. Пробоины могли стать причиной бедствия судна, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В порту

Экипаж продолжает откачивать воду из судна. Специалисты заделывают пробоины. Благодаря таким действиям крен судна уменьшился почти на два градуса. На помощь сухогрузу уже подошло судно «Демидов». Идёт подготовка к швартовке к борту аварийного сухогруза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судно Lider Bulut 18 июня потерпело бедствие в порту Туапсе. Сухогруз сильно накренился на один бок. Экипаж запросил проведение аварийно-спасательных работ. На борту находились 28 человек.