Донецк, , 22:32 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом 19 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Вооруженные формирования Украины атаковали Червоногвардейский район Макеевки, — говорится в сообщении. — … Погиб мирный житель, ранения получили еще две женщины».

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители вооруженных сил Украины вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка и Червоногвардейский район Макеевки.